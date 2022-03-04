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США разрешат некоторым украинцам временно остаться в стране

Пятница, 4 марта 2022, 01:20
США разрешат некоторым украинцам временно остаться в стране
ФОТО: GETTY

Некоторые украинцы в США смогут временно остаться в стране.

Источник: AP

Детали: В рамках федеральной программы, известной как временный защищенный статус, украинцы могут оставаться в США на срок до 18 месяцев. Чтобы иметь право на защиту, люди должны находиться в США как минимум с 1 марта.

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Программа предназначена для людей, которые спасаются бегством от длительных вооруженных конфликтов, экологических катастроф или чрезвычайных временных условий.

По данным Института миграционной политики, беспристрастного аналитического центра, воспользоваться программой могут до 30 тысяч украинцев.

Министр внутренней безопасности Алехандро Н. Майоркас заявил, что "преднамеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к войне, бессмысленному насилию", которое заставило украинцев "искать убежища в других странах".

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Ранее более 177 организаций подписали письмо, направленное в администрацию Байдена на прошлой неделе, с просьбой оказать помощь украинцам.

Криш О'Мара Виньяраджа, президент и главный исполнительный директор Лютеранской службы иммиграции и беженцев, назвала это "конкретным проявлением солидарности с украинским народом". Она сказала, что защита украинских семей от депортации — это "малейшее, что мы можем сделать в условиях российского наступления, нацеленного на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру".

Темы: США
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