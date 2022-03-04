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Пожар на ЗАЭС: Нет возможности доставить раненых в больницу – мэр

Пятница, 4 марта 2022, 05:38
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Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что на Запорожской атомной электростанции есть раненые.

Источник: Орлов, цитирует Энергоатом в Telegram, глава ОГА Александр Старух, цитирует Украина 24 в Telegram

Прямая речь Орлова: "Вчера (3 марта – ред.) вечером, где-то около 16.30, вражеская колонна бронированной техники прорвалась в город, пошли сразу на атомную станцию и начали почти вплотную тушить в зданиях и сооружениях атомной станции.

Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет.

Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности.

Прямая речь Старуха: "Эвакуации жителей Энергодара из-за ситуации на Запорожской АЭС прямо сейчас не будет. Но план эвакуации уже готовится, несмотря на то, что разрушенна инфраструктура и местами присутствуют российские войска". 

Темы: АЭСЗапорожская областьвойна
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