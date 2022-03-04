Мы на пороге самой масштабной техногенной катастрофы – министр энергетики
Министр энергетики Герман Галущенко по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции заявил, что это самая масштабная техногенная катастрофа.
Источник: Галущенко в Facebook
Прямая речь: "Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.
Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир.
Из танков, градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.
Продолжается бой уже на площадке станции, распространяется пожар".
Детали: Галущенко отметил, что по поводу ядерной и радиационной опасности во время войны Украина обращалась к МАГАТЭ.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
"Мы требовали вмешательства этой международной организации и жестких решений в отношении агрессора. Но их пока нет", – написал министр.
В этой связи Галущенко заявил: "…мы требуем не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран – обладателей ядерного оружия".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные энергостанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа. В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один.
- На Запорожской АЄС оккупанті стреляли по первому энергблоку и админзданиям – сейчас пожар в зданиях.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что российские оккупанты со всех сторон обстреливают Запорожскую АЭС.