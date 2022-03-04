Мы на пороге самой масштабной техногенной катастрофы – министр энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции заявил, что это самая масштабная техногенная катастрофа.

Источник: Галущенко в Facebook

Прямая речь: "Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества.

Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир.

Из танков, градов и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

Продолжается бой уже на площадке станции, распространяется пожар".

Детали: Галущенко отметил, что по поводу ядерной и радиационной опасности во время войны Украина обращалась к МАГАТЭ.

"Мы требовали вмешательства этой международной организации и жестких решений в отношении агрессора. Но их пока нет", – написал министр.

В этой связи Галущенко заявил: "…мы требуем не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран – обладателей ядерного оружия".

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