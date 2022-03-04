ЗАЭС: Радиацию может разнести куда угодно, в зависимости от метеоусловий – Миндовкилля

Если снаряд попадет в хранилище ядерных отходов на Запорожской АЭС, то радиацию может разнести на неопределенное расстояние.

Источник: и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада"

Прямая речь: "Это крупнейшая атомная станция Европы. Кроме того, что там фактически работающие реакторы, там есть еще хранилище отработанных ядерных отходов, которые там временно хранятся, и любое попадание туда снарядов, любое возгорание на данном объекте может вызвать перенос радиации на неопределенные территории, что угрожает не только Европе, не только Украине, а в принципе всему миру.

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В зависимости от того, какие могут быть метеоусловия в момент возникновения ЧС, перенос такого радиационного загрязнения может быть непредсказуемым и неконтролируемым".