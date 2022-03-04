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Министр энергетики США: Действия россиян на ЗАЭС безрассудны и должны прекратиться

Елена РощинаПятница, 4 марта 2022, 05:16

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм призвала российские власти прекратить военные действия возле Запорожской атомной электростанции, на которой из-за боев начался пожар.

Источник: Twitter Гренхольм

Прямая речь: "Я только что говорила с министром энергетики Украины о ситуации на Запорожской АЭС. Российские военные действия вблизи завода безрассудны и должны прекратиться. .

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Министерство энергетики США активировало свою группу реагирования на ядерные инциденты и наблюдает за событиями в консультациях с Министерством обороны США, Комиссией ядерного регулирования США и Белым домом.

Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи заведения. Реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и реакторы безопасно останавливаются".

Этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Темы: СШАэнергетикавойнаРосcия
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