Министр энергетики США: Действия россиян на ЗАЭС безрассудны и должны прекратиться
Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм призвала российские власти прекратить военные действия возле Запорожской атомной электростанции, на которой из-за боев начался пожар.
Источник: Twitter Гренхольм
Прямая речь: "Я только что говорила с министром энергетики Украины о ситуации на Запорожской АЭС. Российские военные действия вблизи завода безрассудны и должны прекратиться. .
Министерство энергетики США активировало свою группу реагирования на ядерные инциденты и наблюдает за событиями в консультациях с Министерством обороны США, Комиссией ядерного регулирования США и Белым домом.
Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи заведения. Реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и реакторы безопасно останавливаются".
Этому предшествовало:
- Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.
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