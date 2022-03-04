Министр энергетики США: Действия россиян на ЗАЭС безрассудны и должны прекратиться

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм призвала российские власти прекратить военные действия возле Запорожской атомной электростанции, на которой из-за боев начался пожар.

Источник: Twitter Гренхольм

Прямая речь: "Я только что говорила с министром энергетики Украины о ситуации на Запорожской АЭС. Российские военные действия вблизи завода безрассудны и должны прекратиться. .

Реклама:

Министерство энергетики США активировало свою группу реагирования на ядерные инциденты и наблюдает за событиями в консультациях с Министерством обороны США, Комиссией ядерного регулирования США и Белым домом.

Мы не видели повышенных показателей радиации вблизи заведения. Реакторы станции защищены прочными защитными конструкциями и реакторы безопасно останавливаются".

Этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ