МАГАТЭ запускает центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило запустить в режиме круглосуточной работы Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций из-за пожара на Запорожской АЭС, вызванного обстрелами российских захватчиков.

Источник: МАГАТЭ в Twitter

Дословно: "МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине".

Что предшествовало: Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на площадке Запорожской АЭС.

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