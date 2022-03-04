МАГАТЭ запускает центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) решило запустить в режиме круглосуточной работы Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций из-за пожара на Запорожской АЭС, вызванного обстрелами российских захватчиков.

Источник: МАГАТЭ в Twitter

Дословно: "МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине".

Реклама:

Что предшествовало: Украина сообщила в МАГАТЭ о пожаре на площадке Запорожской АЭС.

Предыстория:

Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.

Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.

Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.

В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

Пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре ликвидирован.