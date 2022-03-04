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Чехия ввела чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 08:58

Чехия с севера ввела на 30 дней чрезвычайное положение в связи с прибытием тысяч людей, бегущих от войны в Украину.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Novinky.

В обосновании своего постановления Кабмин объяснил необходимость введения чрезвычайного положения существенной угрозой внутреннему порядку и безопасности в связи с миграционной волной.

"В результате вспышки международного вооруженного конфликта, вызванного российской агрессией, сотни тысяч беженцев покидают Украину. Больше всего пострадали соседние с Украиной страны, особенно Польша. Однако тысячи людей также приезжают в Чехию", – заявили в правительстве.

По словам министров, ежедневно в Чехию приезжает около 5 тысяч украинских беженцев, и для преодоления такой волны нужны меры, возможные только в условиях чрезвычайного положения.

Как отмечается, никаких дополнительных ограничений для чешских граждан чрезвычайное положение не создаст.

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Темы: Чехиябеженцычрезвычайное положение
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