В Одесской области ищут пилота сбитого вражеского самолета - ВМС
Пятница, 4 марта 2022, 10:11
В Одесской области разыскивают пилота, который катапультировался с подбитого российского самолета.
Источник: ВМС ВСУ в Facebook
Дословно: "Подразделение ПВО под курортной Затокой сбило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры.
Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают".
Детали: 3 марта городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан сообщил, что на Одесщине была попытка атаковать воинскую часть, сбили самолет – из него выпрыгнул парашютист.
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