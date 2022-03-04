В Одесской области ищут пилота сбитого вражеского самолета - ВМС

В Одесской области разыскивают пилота, который катапультировался с подбитого российского самолета.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно: "Подразделение ПВО под курортной Затокой сбило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры.

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Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают".

Детали: 3 марта городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан сообщил, что на Одесщине была попытка атаковать воинскую часть, сбили самолет – из него выпрыгнул парашютист.