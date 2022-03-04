Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Корректировщика вражеского огня на "Лексусе" задержали пограничники

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 09:47
Корректировщика вражеского огня на Лексусе задержали пограничники
фото ГПСУ

В Харьковской области задержали корректировщика огня российских захватчиков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничный наряд отдела "Дергачи" Харьковского отряда на блокпоста задержал корректировщика огня противника.

Реклама:

Сообщается, что гражданин Украины 1989 г.р. ехал на автомобиле Lexus.

Во время осмотра багажного отделения автомобиля пограничники обнаружили АКС-74, 240 патронов к нему, квадрокоптер, 50 тысяч гривен, военный билет, паспорт и мобильный телефон, в котором зафиксировано соединение с последними абонентами под именем "Пушка", "Куратор".

Цель своего пребывания в районе блокпоста гражданин объяснить не смог.

ВИДЕО ДНЯ

Пособник преступной деятельности ВСУ РФ был передан сотрудникам СБУ.

Темы: войнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: