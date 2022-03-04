Корректировщика вражеского огня на "Лексусе" задержали пограничники
Пятница, 4 марта 2022, 09:47
В Харьковской области задержали корректировщика огня российских захватчиков.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Пограничный наряд отдела "Дергачи" Харьковского отряда на блокпоста задержал корректировщика огня противника.
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Сообщается, что гражданин Украины 1989 г.р. ехал на автомобиле Lexus.
Во время осмотра багажного отделения автомобиля пограничники обнаружили АКС-74, 240 патронов к нему, квадрокоптер, 50 тысяч гривен, военный билет, паспорт и мобильный телефон, в котором зафиксировано соединение с последними абонентами под именем "Пушка", "Куратор".
Цель своего пребывания в районе блокпоста гражданин объяснить не смог.
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