Корректировщика вражеского огня на "Лексусе" задержали пограничники

В Харьковской области задержали корректировщика огня российских захватчиков.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничный наряд отдела "Дергачи" Харьковского отряда на блокпоста задержал корректировщика огня противника.

Сообщается, что гражданин Украины 1989 г.р. ехал на автомобиле Lexus.

Во время осмотра багажного отделения автомобиля пограничники обнаружили АКС-74, 240 патронов к нему, квадрокоптер, 50 тысяч гривен, военный билет, паспорт и мобильный телефон, в котором зафиксировано соединение с последними абонентами под именем "Пушка", "Куратор".

Цель своего пребывания в районе блокпоста гражданин объяснить не смог.

Пособник преступной деятельности ВСУ РФ был передан сотрудникам СБУ.