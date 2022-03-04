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Глава МАГАТЭ опроверг заявления России, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 12:41
Глава МАГАТЭ опроверг заявления России, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Скриншот с видео

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг обвинения Росси в адрес Украины о якобы попытках украинцев разработать ядерное оружие.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Гросси на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ 4 марта

Прямая речь Гросси: "Этот вопрос для нас очень ясен; у нас нет никакой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению".

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Детали: Он подчеркнул, что у МАГАТЭ нет информации "о каких-либо отклонениях материалов, каких-либо незадекларированных материалах или деятельности, ведущей к разработке ядерного оружия".

Гросси добавил, что МАГАТЭ продолжает оставаться в тесном контакте с украинскими регуляторами-партнерами.

Почему это важно: Представители российских властей заявляют, что Украина якобы обладает ядерным потенциалом и может напасть на Россию.

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При этом президент России Владимир Путин в ответ на санкции и объединение Запада против Росии отдал приказ привести в усиленный режим работы Ракетные войска РФ.

Министр иностранных дел РФ Дмитрий Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной. Таким образом россияне угрожают ядерным оружием всему миру.

Что было раньше: 3 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у представителей российских властей есть какие-то "галлюцинации" относительно создания ядерного оружия Украиной.

Темы: УкраинаРосcиявойнаядерное оружие
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