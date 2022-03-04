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Глава МАГАТЭ опроверг заявления России, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 13:41
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Скриншот с видео

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг обвинения Росси в адрес Украины о якобы попытках украинцев разработать ядерное оружие.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Гросси на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ 4 марта

Прямая речь Гросси: "Этот вопрос для нас очень ясен; у нас нет никакой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению".

Детали: Он подчеркнул, что у МАГАТЭ нет информации "о каких-либо отклонениях материалов, каких-либо незадекларированных материалах или деятельности, ведущей к разработке ядерного оружия".

Гросси добавил, что МАГАТЭ продолжает оставаться в тесном контакте с украинскими регуляторами-партнерами.

Почему это важно: Представители российских властей заявляют, что Украина якобы обладает ядерным потенциалом и может напасть на Россию.

При этом президент России Владимир Путин в ответ на санкции и объединение Запада против Росии отдал приказ привести в усиленный режим работы Ракетные войска РФ.

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Министр иностранных дел РФ Дмитрий Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной. Таким образом россияне угрожают ядерным оружием всему миру.

Что было раньше: 3 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у представителей российских властей есть какие-то "галлюцинации" относительно создания ядерного оружия Украиной.

Темы: УкраинаРосcиявойнаядерное оружие
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