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Оккупанты угрожали расстрелом из артиллерии поселку на Черниговщине

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 12:57
Оккупанты угрожали расстрелом из артиллерии поселку на Черниговщине
скриншот

В приграничные Черниговщины российские войска террором и мародерством навязывают оккупационный режим.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В пограничном поселке Репки захватчики заняли местный отдел полиции, застрелив при въезде в населенный пункт безоружного местного жителя.

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Сообщается, что вражеские солдаты уже отобрали у местных трактор, грузовик Камаз, разграбили два продовольственных магазина. Ночью техника агрессора ездила по улицам и прожекторами ослепляла окна жителей.

По имеющейся информации, на общий сбор горожан, который состоялся возле Репкинской Свято-Николаевской церкви, прибыла колонна военной техники с отметкой "О".

Представитель захватчиков, назвавшийся полковником полиции, начал диктовать людям свои порядки. В случае неповиновения угрожал применить силу, вплоть до расстрела поселка артиллерией.

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Требовал отдать всю грузовую технику и провозгласил комендантский час. Представитель захватчиков запретил местным собираться, снимать военную технику, приближаться к полицейскому участку.

Дословно: "Местные жители на предложения захватчиков не соглашались, пели гимн и высказывали свою патриотическую позицию. Они показывали оккупантам фото и видео из сети, как врага встречает украинское войско. На это интервенты отрицали, что потери у них значительно меньше.

Лицо, назвавшееся полковником полиции, сказало, что доложит руководству о неприятии местным населением оккупации. В то же время начал переговоры с жителем города, который до 2010 года был начальником полиции Репок. Горожане указанному лицу никаких властных или переговорных полномочий не делегировали.

Темы: войнаЧерниговская областьПограничная служба
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