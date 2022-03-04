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Шольц обсуждает с Путиным создание гуманитарных коридоров – ОП

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 14:40

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц в настоящее время договаривается с президентом РФ Владимиром Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине.

Об этом Подоляк рассказал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Просто сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны за гуманитарные коридоры Ирина Верещук и Сергей Трусов", - рассказал Подоляк.

Как сообщалось, Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров.

Украина готова вывезти людей и доставку гуманитарных грузов. Украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.

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Темы: ПутинШольц
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