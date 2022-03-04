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Главнокомандующий: Вместе с пилотом уничтожен очередной вражеский СУ-25

Валентина РоманенкоПятница, 4 марта 2022, 15:53
Главнокомандующий: Вместе с пилотом уничтожен очередной вражеский СУ-25
фото с Facebook Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о еще одном сбитом российском истребителе.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь: "Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом".

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Детали: Данных относительно места, где это произошло, Генштаб не приводит.

Что предшествовало: Командование Воздушных сил Украины сообщило, что 4 марта в небе над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский штурмовик Су-25, бомбивший жилища мирных граждан и гражданскую инфраструктуру.

Сообщалось, что летчик катапультировался, его ищут.

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Темы: война
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