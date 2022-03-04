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В Офисе президента не верят, что белорусская армия пересечет границу Украины

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 15:56
В Офисе президента не верят, что белорусская армия пересечет границу Украины
Самопровозглашенный Лукашенко с военными Генштаба ВС РБ на совместных учениях с Россией 17 февраля 2022 года. фото: getty images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участник переговоров с российской делегацией, считает, что белорусская армия не решится присоединиться к российским оккупантам в войне против Украины.

Источник: брифинг Подоляка с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией

Прямая речь Подоляка: "Я бы не преувеличивал риски, которые есть с беларусской стороны.

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То есть все это периодически появляется, что там есть активизация, мобилизация и так далее. Но когда ты проверяешь информацию: на сегодняшний день – вот сейчас как мы разговариваем – нет мобилизации в том объеме, который был бы достаточным для того, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях.

То есть Беларусь не будет принимать – по крайней мере, на сегодня она не принимает… По крайней мере, у нас нет информации, что она готова принять участие в боевых действиях на стороне РФ. Это – подчеркну – официальная информация.

То есть, Беларусь, она предоставила свою территорию для инфраструктурных действий российской армии в рамках "союзных отношений" между ними. Но не более того.

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Пока угрозы на сегодняшний день угрозы с белорусской стороны, прямого вторжения, то есть втягивания их в иностранную операцию нет".

Детали: Подоляк отказался комментировать информацию, что военнослужащие армии Беларуси собственноручно отказываются выполнять приказы об участии в боевых действиях против Украины.

Представитель ОП считает, что Россия теряет возможность поддержки или солидарности со стороны любых стран, включая Беларусь.

Из-за обстрелов российских оккупантов жилых кварталов в городах Украины, в результате которых гибнут невинные мирные жители, ни одна страна не захочет быть бок о бок с российскими властями.

Однако он признал, что ситуация с нынешним руководством Беларуси сложная.

Напомним: Беларусское руководство дало возможность российской армии использовать ее территорию для тылового обеспечения, а также для запуска, по меньшей мере, 70 ракет по объектам на территории Украины.

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Предыстория:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 4 марта, что участие белорусских военных в войне России против Украины стало бы "подарком для Запада". Мол, пока белорусские военные были бы на территории Украины, границы Беларуси со странами НАТО были под угрозой вторжения.
  • Пентагон США также не владеет разведывательными данными о готовности белорусской армии развертывать наступление совместно с российскими оккупантами против ВСУ и украинских защитников.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что неравнодушные граждане в Беларуси начали антивоенное движение.
  • Утром 4 марта Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские оккупанты могут прибегнуть к вооруженным провокациям, чтобы втянуть силы белорусской армии в войну против Украины.
  • У экспертов Центра оборонных стратегий есть данные, что отдельные подразделения белорусской армии сосредоточены на северных границах Украины и приведены к полной боевой готовности. В то же время многие военнослужащие имеют низкий боевой дух и отказываются воевать против Вооруженных Сил Украины.

Темы: БеларусьвойнаРосcияОфис президента
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