Vodafonе восстановил мобильную связь в Херсонской области
Пятница, 4 марта 2022, 17:04
Мобильный оператор Vodafonе восстановил мобильную связь в Херсонской области.
Источник: PR директор Vodafonе Украина Виктория Рубан в Facebook, собеседники УП
Прямая речь Рубан: ""…в общем, здесь такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написал один из наших технарей. Может, кто-то этого не знает, но наши водафоновские мальчики и девушки из техдирекции – самые крутые в мире. Держат сеть "зубами" – и ночью, и в холод, и под обстрелами".
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Детали: Также эту информацию подтвердили "Украинской правде" читатели, которые уже смогли пообщаться с родными и друзьями из Херсонской области.
Предыстория:
- 4 марта в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стала военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
- Херсонский облсовет сообщил, что оккупанты отключили на территории всей области мобыльных операторов Киевстар и Vodafonе.
- В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.
- Позже мобильный оператор Киевстар заявил, что мобильная связь в городе Херсоне и части населенных пунктов области не работает из-за многочисленных разрывов волоконно-оптической сети.
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