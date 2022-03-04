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Vodafonе восстановил мобильную связь в Херсонской области

Ирина БалачукПятница, 4 марта 2022, 18:04
Фото pixabay.com

Мобильный оператор Vodafonе восстановил мобильную связь в Херсонской области.

Источник: PR директор Vodafonе Украина Виктория Рубан в Facebook, собеседники УП

Прямая речь Рубан: ""…в общем, здесь такое дело… связь в Херсоне починили..", – скромно написал один из наших технарей. Может, кто-то этого не знает, но наши водафоновские мальчики и девушки из техдирекции – самые крутые в мире. Держат сеть "зубами" – и ночью, и в холод, и под обстрелами".

Детали: Также эту информацию подтвердили "Украинской правде" читатели, которые уже смогли пообщаться с родными и друзьями из Херсонской области.

Предыстория:

  • 4 марта в Херсоне перед зданием облгосадминистрации стала военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.
  • Херсонский облсовет сообщил, что оккупанты отключили на территории всей области мобыльных операторов Киевстар и Vodafonе.
  • В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телелеканала и 3 радиоканала через приставку Т2.
  • Позже мобильный оператор Киевстар заявил, что мобильная связь в городе Херсоне и части населенных пунктов области не работает из-за многочисленных разрывов волоконно-оптической сети.

Темы: Херсонская областьмобильная связьХерсонвойна
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