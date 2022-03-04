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Сенатор в РФ говорит, что на войну отправляют срочников: из роты из 100 человек выжили 4

Алена МазуренкоПятница, 4 марта 2022, 17:21
Сенатор в РФ говорит, что на войну отправляют срочников: из роты из 100 человек выжили 4
фото: Генштаб

Член Совета Федерации России рассказала, что РФ отправляет воевать в Украину солдат-срочников и из роты в 100 человек выжили только 4.

Источник: слова члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой на заседании Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству РФ

Прямая речь: "Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали.

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Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо".

Детали: Нарусова сказала, что обратилась в военное ведомство РФ с просьбой подтвердить эту информацию, но "ей отказывали": "Военное ведомство, которое отказывается подтвердить достоверна (информация – ред.) или нет — это как?".

Ее перебили и ответили, что все доказательства предоставляет "следствие РФ".

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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