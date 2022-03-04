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Значительная часть ракет "Стрела", которые Германия хочет передать Украине, непригодна - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 19:25

Сотни из 2700 зенитных ракет "Стрела", которые обещало правительство Германии передать Украине, не только полностью устарели, но и непригодны для использования.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

На этой неделе Берлин объявил, что планирует поставить Украину 2700 зенитных ракет "Стрела". Поставку утвердило министерство экономики.

В то же время, министерство обороны Германии выразило удивление из-за этого заявления, поскольку ракеты "Стрела" были объявлены устаревшими и помещены на склад в 2014 году.

Им не менее 35 лет, и они больше не считались безопасными для использования.

Издание пишет, что деревянные ящики, в которых хранятся ракеты, настолько заплесневели, что во время их последней проверки в ноябре военнослужащим пришлось носить защитное снаряжение.

Сообщается, что украинское правительство якобы специально запросило ракеты, несмотря на их возраст.

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Но теперь выяснилось, что 700 ракет были настолько повреждены, что больше не могут быть использованы. У них крохотные трещины, которые привели к коррозии.

В засекреченном военном документе, который получил журнал, сказано, что "из-за устаревшего ракетного двигателя ракета "Стрела" больше не является безопасной в пользовании, поэтому ею больше нельзя стрелять".

В февральском отчете Управления поставок Бундесвера отмечалось, что, вероятно, около 2 тысяч ракет все же исправны.

Представитель министерства обороны сообщил, что Совет Федеральной безопасности еще не принял решение о передаче ракет Украине. Кроме того, Бундесвер обеспечит проверку систем вооружения перед возможной поставкой в ​​Украину.

"Все, что поставляет Бундесвер, проверяется", - сказал изданию представитель министерства.

Управляемая ракета "Стрела" была разработана в Советском Союзе как эквивалент американской системы "Стингер". Это простое в использовании оружие может быть использовано против низко летающих вертолетов и самолетов. Это одноразовое оружие, действующее по принципу "выстрел и выброс".

Темы: оружиеГерманиявойнаУкраина
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