Значительная часть ракет "Стрела", которые Германия хочет передать Украине, непригодна - СМИ

Сотни из 2700 зенитных ракет "Стрела", которые обещало правительство Германии передать Украине, не только полностью устарели, но и непригодны для использования.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

На этой неделе Берлин объявил, что планирует поставить Украину 2700 зенитных ракет "Стрела". Поставку утвердило министерство экономики.

В то же время, министерство обороны Германии выразило удивление из-за этого заявления, поскольку ракеты "Стрела" были объявлены устаревшими и помещены на склад в 2014 году.

Им не менее 35 лет, и они больше не считались безопасными для использования.

Издание пишет, что деревянные ящики, в которых хранятся ракеты, настолько заплесневели, что во время их последней проверки в ноябре военнослужащим пришлось носить защитное снаряжение.

Сообщается, что украинское правительство якобы специально запросило ракеты, несмотря на их возраст.

Но теперь выяснилось, что 700 ракет были настолько повреждены, что больше не могут быть использованы. У них крохотные трещины, которые привели к коррозии.

В засекреченном военном документе, который получил журнал, сказано, что "из-за устаревшего ракетного двигателя ракета "Стрела" больше не является безопасной в пользовании, поэтому ею больше нельзя стрелять".

В февральском отчете Управления поставок Бундесвера отмечалось, что, вероятно, около 2 тысяч ракет все же исправны.

Представитель министерства обороны сообщил, что Совет Федеральной безопасности еще не принял решение о передаче ракет Украине. Кроме того, Бундесвер обеспечит проверку систем вооружения перед возможной поставкой в ​​Украину.

"Все, что поставляет Бундесвер, проверяется", - сказал изданию представитель министерства.

Управляемая ракета "Стрела" была разработана в Советском Союзе как эквивалент американской системы "Стингер". Это простое в использовании оружие может быть использовано против низко летающих вертолетов и самолетов. Это одноразовое оружие, действующее по принципу "выстрел и выброс".