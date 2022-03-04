Значительная часть ракет "Стрела", которые Германия хочет передать Украине, непригодна - СМИ
Сотни из 2700 зенитных ракет "Стрела", которые обещало правительство Германии передать Украине, не только полностью устарели, но и непригодны для использования.
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, пишет "Европейская правда".
На этой неделе Берлин объявил, что планирует поставить Украину 2700 зенитных ракет "Стрела". Поставку утвердило министерство экономики.
В то же время, министерство обороны Германии выразило удивление из-за этого заявления, поскольку ракеты "Стрела" были объявлены устаревшими и помещены на склад в 2014 году.
Им не менее 35 лет, и они больше не считались безопасными для использования.
Издание пишет, что деревянные ящики, в которых хранятся ракеты, настолько заплесневели, что во время их последней проверки в ноябре военнослужащим пришлось носить защитное снаряжение.
Сообщается, что украинское правительство якобы специально запросило ракеты, несмотря на их возраст.
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Но теперь выяснилось, что 700 ракет были настолько повреждены, что больше не могут быть использованы. У них крохотные трещины, которые привели к коррозии.
В засекреченном военном документе, который получил журнал, сказано, что "из-за устаревшего ракетного двигателя ракета "Стрела" больше не является безопасной в пользовании, поэтому ею больше нельзя стрелять".
В февральском отчете Управления поставок Бундесвера отмечалось, что, вероятно, около 2 тысяч ракет все же исправны.
Представитель министерства обороны сообщил, что Совет Федеральной безопасности еще не принял решение о передаче ракет Украине. Кроме того, Бундесвер обеспечит проверку систем вооружения перед возможной поставкой в Украину.
"Все, что поставляет Бундесвер, проверяется", - сказал изданию представитель министерства.
Управляемая ракета "Стрела" была разработана в Советском Союзе как эквивалент американской системы "Стингер". Это простое в использовании оружие может быть использовано против низко летающих вертолетов и самолетов. Это одноразовое оружие, действующее по принципу "выстрел и выброс".