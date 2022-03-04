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Энергодар остался без тепла

Алена МазуренкоПятница, 4 марта 2022, 18:37

Из-за повреждения магистрального трубопровода в Энергодаре отсутствует теплоснабжение.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

Дословно: "В связи с повреждением участка магистрального трубопровода, поставка тепловой энергии в город пока невозможна.

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Специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы".

Детали: Сообщается, что ориентировочная дата возобновления теплоснабжения – 5 марта.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре обстреляли и захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию. Несмотря на это, энергосистема работает так, как и должна работать.
  • Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
  • В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.

Темы: АЭСЗапорожская областьвойнаУкраина
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