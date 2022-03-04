Энергодар остался без тепла
Пятница, 4 марта 2022, 18:37
Из-за повреждения магистрального трубопровода в Энергодаре отсутствует теплоснабжение.
Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов
Дословно: "В связи с повреждением участка магистрального трубопровода, поставка тепловой энергии в город пока невозможна.
Реклама:
Специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы".
Детали: Сообщается, что ориентировочная дата возобновления теплоснабжения – 5 марта.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре обстреляли и захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию. Несмотря на это, энергосистема работает так, как и должна работать.
- Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что в боях в Энергодаре погибли трое нацгвардейцев.
- В Офисе президента Украины считают, что российское командование знало, чем угрожает целой Европе масштабная танковая атака Запорожской атомной станции.