Энергодар остался без тепла

Из-за повреждения магистрального трубопровода в Энергодаре отсутствует теплоснабжение.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

Дословно: "В связи с повреждением участка магистрального трубопровода, поставка тепловой энергии в город пока невозможна.

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Специалисты ЗАЭС проводят аварийно-восстановительные работы".

Детали: Сообщается, что ориентировочная дата возобновления теплоснабжения – 5 марта.

Напомним:

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