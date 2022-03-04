РФ как государство-террорист: Украина направила в FATF новые доказательства

Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) новые факты осуществления Россией террористических актов и использования оружия массового уничтожения во время войны.

Источник: письмо Госфинмониторинга с требованием внести Россию в санкционный список как страну-террориста

Дословно: "Госфинмониторинг настаивает на решительных шагах со стороны профильных ключевых международных институтов в ответ на вопиющие нарушения Россией основополагающих принципов и норм международного права".

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Детали: В дополнение к предыдущим письмам Госфинмониторинг 4 марта направил очередные факты в FATF и EGMONT GROUP по исключению Российской Федерации из этих организаций и внесению России в соответствующий санкционный список FATF.

Украина объясняет, что это обращение обусловлено дальнейшей эскалацией ситуации и продолжением совершения Россией террористических актов и использования оружия массового поражения во время войны против Украины.

Кроме того, отмечается, что ярким проявлением ядерного терроризма со стороны России является вооруженный захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, которая в 10 раз мощнее Чернобыльской атомной электростанции.

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Предыстория: Украины инициировала внесение России в санкционный список стран, способствующих терроризму и распространению оружия массового поражения.