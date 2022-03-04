Данилов предупредил Шуфрича и Ко: Будете шляться по блокпостам – вас будут убивать

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил нардепов от ОПЗЖ, что, если они еще будут фотографировать украинские блокпосты, их будут убивать на месте.

Источник: Данилов в эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Я хотел бы особо сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать".

"Когда вы едете на наши посты и начинаете их фотографировать, а затем передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать".

Детали: Данилов подчеркнул, что именно депутаты ОПЗЖ, являющиеся коллаборантами, совместно с российскими агрессорами привели в нашу страну войну.

Что предшествовало: Народный депутат из фракции партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич был задержан в пятницу батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост.

Журналистка Валерия Егошина рассказала, что охрана Шуфрича отстреливалась от бойцов Теробороны.