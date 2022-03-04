В РФ поддержали идею встречи Лаврова и Кулебы в Турции

Постпред Российской Федерации при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что считает инициативу Турции по организации встречи России и Украины на уровне министров иностранных дел хорошей идеей.

Гатилова цитирует подконтрольное Российской Федерации агентство "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

"Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталии", – сказал Гатилов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 марта предложил провести встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталии.

Он должен пройти в Турции с 11 по 13 марта.

Чавушоглу заявил, что Лавров подтвердил свое участие в форуме.

Турция не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, напомнил Чавушоглу. На прошлой неделе Лавров не смог прилететь в Женеву для участия в заседании Совета ООН по правам человека.