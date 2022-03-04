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Ляшко просит Красный Крест о гуманитарных коридорах для доставки лекарств

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 20:56
Виктор Ляшко, фото Кабмина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает Красный Крест организовать гуманитарные коридоры, чтобы доставить жизненно необходимые пациентам лекарства на территории, где ведутся боевые действия.

Источник: Ляшко в телеэфире, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Сегодня я разговаривал с генеральным директором ВОЗ, где мы в очередной раз подчеркнули, что из-за вооруженной агрессии РФ, из-за их террористического поведения у нас есть проблема с доставкой некоторых жизненно необходимых лекарственных препаратов на определенные территории нашей страны.

Поэтому нам очень нужны гуманитарные коридоры. Мы тем самым призываем и Красный Крест провести свою работу. Это их мандат – организовать гуманитарные коридоры".

Детали: Он отметил, что лекарства в Украине есть, и их готовы довезти, нужно только чтобы российские войска не стреляли по машинам, которые везут лекарства тем, кто в них нуждается.

Что предшествовало: Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров 3 марта "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест самых ожесточенных боев.

Однако конкретных договоренностей пока нет.

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Темы: Ляшко Викторвойналекарства
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