Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ляшко просит Красный Крест о гуманитарных коридорах для доставки лекарств

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 19:56
Ляшко просит Красный Крест о гуманитарных коридорах для доставки лекарств
Виктор Ляшко, фото Кабмина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает Красный Крест организовать гуманитарные коридоры, чтобы доставить жизненно необходимые пациентам лекарства на территории, где ведутся боевые действия.

Источник: Ляшко в телеэфире, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Сегодня я разговаривал с генеральным директором ВОЗ, где мы в очередной раз подчеркнули, что из-за вооруженной агрессии РФ, из-за их террористического поведения у нас есть проблема с доставкой некоторых жизненно необходимых лекарственных препаратов на определенные территории нашей страны.

Реклама:

Поэтому нам очень нужны гуманитарные коридоры. Мы тем самым призываем и Красный Крест провести свою работу. Это их мандат – организовать гуманитарные коридоры".

Детали: Он отметил, что лекарства в Украине есть, и их готовы довезти, нужно только чтобы российские войска не стреляли по машинам, которые везут лекарства тем, кто в них нуждается.

Что предшествовало: Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров 3 марта "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест самых ожесточенных боев.

ВИДЕО ДНЯ

Однако конкретных договоренностей пока нет.

Темы: Ляшко Викторвойналекарства
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Ляшко Виктор
"Мы их видим": Ляшко прокомментировал "фейковых пациентов" у Helsi
"Не делайте на тяп-ляп": Ляшко призвал медиков лечить пациентов согласно современным протоколам
Украину впервые избрали в Исполнительный совет ВОЗ – делегатом стал Ляшко
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: