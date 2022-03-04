Италия готова провести матчи чемпионата Украины по футболу
Итальянская федерация футбола готова помочь в проведении матчей чемпионата Украины по футболу.
Источник: президент Итальянской федерации по футболу Габриэле Гравина
Прямая речь Гравина: "Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи.
Я тяжело переживаю за украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и достоинство.
Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта является феноменом сильного социального единения. Мы объединены и последовательны, и кричим "нет" войне".
Детали: Все футбольные турниры и спортивные соревнования в Украине приостановлены из-за полномасштабной войны РФ против Украины.
Чемпионат Украины по футболу был приостановлен 24 февраля в день начала полномасштабного наступления оккупационных войск РФ на Украину.
Предыстория:
- Андрей Шевченко призвал обращаться к россиянам и просить их остановить свою власть от ведения преступной войны против Украины.
- Российский олигарх Роман Абрамович пообещал направить средства, вырученные от продажи английского футбольного клуба Челси на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от боевых действий русских оккупантов. Клуб Абрамович вынужден продать из-за введенных против него санкций.
- 28 февраля зрители на стадионе в Лиссабоне встретили овациями и флагами Украины футболиста Романа Яремчука, члена португальского ФК "Бенфика". Также зрители встретили и выход украинского футболиста Александра Зинченко совместно с другими игроками "Манчестер Сити".
- 25 февраля УЕФА перенесла финал Чемпионата мира по футболу из Санкт-Петербурга в Париж из-за начала российской полномасштабной войны против Украины.