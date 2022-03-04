Покровск обстреляли кассетными снарядами, это военное преступление – штаб ООС

Российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами, что является военным преступлением.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города.

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К счастью, несколько прилетевших в частные дома жителей города кассет так и не разорвались".

"Удары кассетными боеприпасами, поражающими большую площадь, по определению неизбирательны, а значит, использование их по населенным пунктам – военное преступление".

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Детали: Как отметили в штабе ООС, ГСЧС предупреждает об опасности, ведь в этих взрывоопасных предметах гелевые взрыватели. Если вышли из кассеты – переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, потому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать.