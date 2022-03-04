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В оккупированном Мелитополе дают шанс мародерам "исправиться"

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 20:41
В оккупированном Мелитополе дают шанс мародерам исправиться
Знак на въезде в город. Фото иллюстративное пресс-служба горсовета Мелитополя

В Мелитополе, временно находящемся в оккупации российскими войсками, была установлена ​​палатка в центре города, куда предлагают мародерам вернуть награбленное.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь Фёдорова: "Сегодня уже сознательные мелитопольцы, которые грабили раньше наши магазины, грабили наши продуктовые магазины, магазины разного профиля, начали приносить награбленное.

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Сегодня возле магазина "Палладиум", где мы выставили наши белые палатки, куда все, кто награбил что-то раньше, начали приносить это обратно сдавать.

Советую принести все обратно, чтобы мы потом мы не начали обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы".

Детали: Мэр заверил, что все случаи мародерства были зафиксированы видеокамерами наблюдения, и местные власти готовы обратиться к правоохранителям для наказания.

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Однако он подчеркнул, что жители Мелитополя, причастные к мародерству, могут избежать ответственности, если сейчас вернут в определенные места награбленное.

Федоров напомнил, что Верховная Рада недавно ужесточила уголовную ответственность за мародерство в военное время.

Предыстория:

  • Мирные жители Мелитополя четвертые сутки выходят на митинги против российских оккупантов, указывая им на известный маршрут вслед за российским кораблем.
  • Оккупанты захватили телебашню в Мелитополе и транслируют оттуда свою пропаганду.
  • Пропагандисты оккупантов сняли фейковое видео, на котором якобы "жители Мелитополя" радостно встречают российских военных.

Темы: Запорожская областьоккупацияРосcиявойна
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