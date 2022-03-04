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В оккупированном Мелитополе дают шанс мародерам "исправиться"

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 21:41
Знак на въезде в город. Фото иллюстративное пресс-служба горсовета Мелитополя

В Мелитополе, временно находящемся в оккупации российскими войсками, была установлена ​​палатка в центре города, куда предлагают мародерам вернуть награбленное.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь Фёдорова: "Сегодня уже сознательные мелитопольцы, которые грабили раньше наши магазины, грабили наши продуктовые магазины, магазины разного профиля, начали приносить награбленное.

Сегодня возле магазина "Палладиум", где мы выставили наши белые палатки, куда все, кто награбил что-то раньше, начали приносить это обратно сдавать.

Советую принести все обратно, чтобы мы потом мы не начали обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы".

Детали: Мэр заверил, что все случаи мародерства были зафиксированы видеокамерами наблюдения, и местные власти готовы обратиться к правоохранителям для наказания.

Однако он подчеркнул, что жители Мелитополя, причастные к мародерству, могут избежать ответственности, если сейчас вернут в определенные места награбленное.

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Федоров напомнил, что Верховная Рада недавно ужесточила уголовную ответственность за мародерство в военное время.

Предыстория:

  • Мирные жители Мелитополя четвертые сутки выходят на митинги против российских оккупантов, указывая им на известный маршрут вслед за российским кораблем.
  • Оккупанты захватили телебашню в Мелитополе и транслируют оттуда свою пропаганду.
  • Пропагандисты оккупантов сняли фейковое видео, на котором якобы "жители Мелитополя" радостно встречают российских военных.

Темы: Запорожская областьоккупацияРосcиявойна
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