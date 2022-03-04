В оккупированном Мелитополе дают шанс мародерам "исправиться"

В Мелитополе, временно находящемся в оккупации российскими войсками, была установлена ​​палатка в центре города, куда предлагают мародерам вернуть награбленное.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров

Прямая речь Фёдорова: "Сегодня уже сознательные мелитопольцы, которые грабили раньше наши магазины, грабили наши продуктовые магазины, магазины разного профиля, начали приносить награбленное.

Реклама:

Сегодня возле магазина "Палладиум", где мы выставили наши белые палатки, куда все, кто награбил что-то раньше, начали приносить это обратно сдавать.

Советую принести все обратно, чтобы мы потом мы не начали обращаться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы".

Детали: Мэр заверил, что все случаи мародерства были зафиксированы видеокамерами наблюдения, и местные власти готовы обратиться к правоохранителям для наказания.

ВИДЕО ДНЯ

Однако он подчеркнул, что жители Мелитополя, причастные к мародерству, могут избежать ответственности, если сейчас вернут в определенные места награбленное.

Федоров напомнил, что Верховная Рада недавно ужесточила уголовную ответственность за мародерство в военное время.

Предыстория: