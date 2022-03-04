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Украинский суд разрешил арестовать российского режиссера Михалкова

Пятница, 4 марта 2022, 21:47

Украинские прокуроры получили санкцию суда на арест советского, а ныне российского режиссера Никиты Михалкова, поддержавшего войну России против Украины и посягающего на территориальную целостность украинского государства.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас (Михалкова – УП) задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому".

Детали: Венедиктова добавила, что украинские стражи порядка уже запустили официальную процедуру объявления режиссера в международный розыск.

Генеральный прокурор подчеркнула, что для Михалкова риски вполне реальны, поскольку теперь его смогут задержать при пересечении границы "почти любой цивилизованной страны".

Как видно из обнародованных документов, речь идет о подозрении режиссера по ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, являющимся представителем власти, либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо соединены с разжиганием национальной или религиозной розни.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Пока речь идет только о заочном аресте режиссера.

Как ранее заявлял Михалков, "идеальная Россия" должна включать также всю территорию Украины или "по крайней мере восток Украины". Хотя, по его убеждению, в Россию должны войти как вся Украина, так и Беларусь. Он считает, что такие высказывания нельзя считать "имперскими замашками".

Напомним:

  • Еще в 2018 году Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, кинорежиссера Никиту Михалкова.

Темы: Росcияпропаганда
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