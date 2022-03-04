Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский – европейцам: "Не молчите. Если Украина упадет – упадет вся Европа"

Алена МазуренкоПятница, 4 марта 2022, 21:12
Зеленский – европейцам: Не молчите. Если Украина упадет – упадет вся Европа
Владимир Зеленский. фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время телемоста призвал европейцев не молчать и продолжать выступать против войны, которую развязала Россия в Украине.

Источник: обращение президента к европейцам

Прямая речь: "Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над происходящим сегодня у нас, на территории Украины.

Реклама:

Не молчите, поддерживайте Украину. Если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина рухнет – рухнет вся Европа.

И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы".

Детали: В частности, митинги в поддержку Украины состоялись во Франкфурте, Праге, Лионе, Тбилиси, Вене, Братиславе, Вильнюсе.

ВИДЕО ДНЯ

В общей сложности в них приняли участие около 200 тысяч человек.

Также Зеленский почтил память всех погибших украинских военных и гражданских.

Темы: ЗеленскийЕвропаУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
Все новости...
Реклама: