С начала вторжения оккупанты ранили более 840 детей – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что с начала российского вторжения в Украине оккупанты ранили более 840 детей.

Источник: Данилов в эфире украинского объединенного телевидения

Прямая речь: "На сегодняшний день (4 марта - ред.) более 840 детей, к сожалению, ранены в этой войне".

Детали: Данилов поблагодарил украинских медиков за тяжелый труд в условиях войны.