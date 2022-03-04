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С начала вторжения оккупанты ранили более 840 детей – Данилов

Мазуренко Алена Пятница, 4 марта 2022, 23:08

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что с начала российского вторжения в Украине оккупанты ранили более 840 детей.

Источник: Данилов в эфире украинского объединенного телевидения

Прямая речь: "На сегодняшний день (4 марта - ред.) более 840 детей, к сожалению, ранены в этой войне".

Детали: Данилов поблагодарил украинских медиков за тяжелый труд в условиях войны.

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Темы: ДаниловдетиРосcиявойна
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