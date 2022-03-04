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Зеленский присвоил Залужному наивысшее звание

Пятница, 4 марта 2022, 22:28

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерала Валерию Залужному, главнокомандующему Вооруженными Силами Украины.

Источник: Обращение Зеленского.

Детали: 4 марта президент наградил орденами и медалями за личное мужество и самоотверженные действия ради обороны государства 76 украинских героев, из них 37 награждаются посмертно.

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Почему это важно: Залужный сейчас руководит обороной страны.

Как известно, до этого Залужный носил звание генерал-лейтенанта.

В 2020 году был утвержден Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно военных званий военнослужащих, согласно которому наивысшим званием стало звание генерала, а звание генерал-полковник теперь не существует.

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