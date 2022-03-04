Большая часть Воздушных сил Украины сохраняет боеспособность – Пентагон
По мнению высокопоставленного чиновника министерства обороны США, Украина сумела сохранить большую часть своих Воздушных сил в боеспособном состоянии на девятые сутки полномасштабной войны с Россией.
Источник: Reuters с комментарием неназванного чиновника Пентагона
Прямая речь чиновника: "У украинцев до сих пор большая часть их Воздушных сил находится в боеспособном состоянии: включая самолеты, вертолеты, беспилотники и системы противовоздушной обороны".
Детали: Чиновник сказал, что украинские Вооруженные Силы все же понесли частичные потери из-за боевых действий российских оккупантов. Он однако не назвал конкретные цифры.
Несмотря на это, большая часть Воздушных сил находится в боеспособном состоянии, поэтому российским оккупантам до сих пор приходится находиться в небе над Украиной под угрозой уничтожения.
Военные эксперты не скрывают недоумение, ведь планы российских оккупантов предусматривали уничтожение всей или почти всей мощи Воздушных сил Украины в первые часы нападения, в частности, благодаря ракетным ударам. Кроме того, российские воздушные войска имеют превосходство над украинскими Воздушными силами как в количественном, так и качественном измерениях.
По словам американского чиновника, этот факт значительно повысил морально-психологическое состояние украинских войск и населения на фоне упорных боев с российскими оккупантами.
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Предыстория:
- В Пентагоне посчитали, что по состоянию на 3 марта Россия выпустила около 500 ракет по территории Украины, из которых 70 запустили с территории Беларуси.
- Ранее в Белом доме утверждали, что Путин ввел на территорию Украины уже более 90% войск, предназначенных для полномасштабной войны.
- Американские журналисты узнали, что должностные лица Пентагона США удивлены тем, как украинские защитники умело применяют оружие, переданное западными союзниками.