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Большая часть Воздушных сил Украины сохраняет боеспособность – Пентагон

Денис КарловскийПятница, 4 марта 2022, 22:58
Большая часть Воздушных сил Украины сохраняет боеспособность – Пентагон
Фото иллюстративное: командование ВС ВСУ

По мнению высокопоставленного чиновника министерства обороны США, Украина сумела сохранить большую часть своих Воздушных сил в боеспособном состоянии на девятые сутки полномасштабной войны с Россией.

Источник: Reuters с комментарием неназванного чиновника Пентагона

Прямая речь чиновника: "У украинцев до сих пор большая часть их Воздушных сил находится в боеспособном состоянии: включая самолеты, вертолеты, беспилотники и системы противовоздушной обороны".

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Детали: Чиновник сказал, что украинские Вооруженные Силы все же понесли частичные потери из-за боевых действий российских оккупантов. Он однако не назвал конкретные цифры.

Несмотря на это, большая часть Воздушных сил находится в боеспособном состоянии, поэтому российским оккупантам до сих пор приходится находиться в небе над Украиной под угрозой уничтожения.

Военные эксперты не скрывают недоумение, ведь планы российских оккупантов предусматривали уничтожение всей или почти всей мощи Воздушных сил Украины в первые часы нападения, в частности, благодаря ракетным ударам. Кроме того, российские воздушные войска имеют превосходство над украинскими Воздушными силами как в количественном, так и качественном измерениях.

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По словам американского чиновника, этот факт значительно повысил морально-психологическое состояние украинских войск и населения на фоне упорных боев с российскими оккупантами.

Предыстория:

  • В Пентагоне посчитали, что по состоянию на 3 марта Россия выпустила около 500 ракет по территории Украины, из которых 70 запустили с территории Беларуси.
  • Ранее в Белом доме утверждали, что Путин ввел на территорию Украины уже более 90% войск, предназначенных для полномасштабной войны.
  • Американские журналисты узнали, что должностные лица Пентагона США удивлены тем, как украинские защитники умело применяют оружие, переданное западными союзниками.

Темы: ПРОВооруженные силыРосcиявойна
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