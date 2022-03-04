Зеленский – европейцам: "Не молчите. Если Украина упадет – упадет вся Европа"

Президент Украины Владимир Зеленский во время телемоста призвал европейцев не молчать и продолжать выступать против войны, которую развязала Россия в Украине.

Источник: обращение президента к европейцам

Прямая речь: "Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над происходящим сегодня у нас, на территории Украины.

Не молчите, поддерживайте Украину. Если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина рухнет – рухнет вся Европа.

И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы".

Детали: В частности, митинги в поддержку Украины состоялись во Франкфурте, Праге, Лионе, Тбилиси, Вене, Братиславе, Вильнюсе.

В общей сложности в них приняли участие около 200 тысяч человек.

Также Зеленский почтил память всех погибших украинских военных и гражданских.