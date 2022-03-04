За антивоенные призывы в России будут давать от 3 до 5 лет колонии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил.

Источник: РИА Новости.

Таким образом, за заведомо ложные фейки предусмотрен штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии.

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За заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды — штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии.

За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия — от 10 до 15 лет колонии.

За призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) — штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии.

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Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия — штраф от 300 тыс до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.

За призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии.