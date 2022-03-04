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В России начали ограничивать продажу продуктов

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 21:30
В России начали ограничивать продажу продуктов
pixabay.com

Торговая сеть "Ашан" ограничила в своих российских магазинах продажу муки и сахара.

Источник: Медуза

Детали: Компания пошла на такой шаг из-за возросшего спроса.

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В "Ашане" утверждают, что запасов достаточно, а ограничения нужны, чтобы товары были на полках.

Что предшествовалоПосле масштабного вторжения России в Украину экономику страны-агрессора обложили санкциями. Они уже сказались на уровне жизни россиян.

Нападение на Украину может повредить экономике России так же сильно, как и ее дефолт 1998 года, считает JPMorgan Chase.

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Темы: Росcияедапродукты
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