В Киеве создали карты зоомагазинов, точек продаж хлеба и гуманитарных штабов
Столичные власти создали карты гуманитарных штабов, точек продажи хлеба зоомагазинов для удобства местных жителей.
Источник: КГГА
Детали: На карте гуманитарных штабов города можно найти те, где хранятся товары с длительным сроком годности и средства гигиены, а также скоропортящиеся продукты.
Также городские власти разработали карту точек продажи хлеба. Указанные точки работают с 08:00 до 17:00. В общей сложности, их в Киеве насчитывается четыре, без учета магазинов и супермаркетов, где также можно приобрести хлеб.
Кроме того, карта зоомагазинов города свидетельствует о том, что товары для животных можно приобрести в каждом районе города.
Все карты доступны в приложении Киев Цифровой.
Напомним:
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