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В Киеве создали карты зоомагазинов, точек продаж хлеба и гуманитарных штабов

Суббота, 5 марта 2022, 00:38

Столичные власти создали карты гуманитарных штабов, точек продажи хлеба зоомагазинов для удобства местных жителей.

Источник: КГГА

Детали: На карте гуманитарных штабов города можно найти те, где хранятся товары с длительным сроком годности и средства гигиены, а также скоропортящиеся продукты.

Также городские власти разработали карту точек продажи хлеба. Указанные точки работают с 08:00 до 17:00. В общей сложности, их в Киеве насчитывается четыре, без учета магазинов и супермаркетов, где также можно приобрести хлеб.

Кроме того, карта зоомагазинов города свидетельствует о том, что товары для животных можно приобрести в каждом районе города.

Все карты доступны в приложении Киев Цифровой.

Напомним:

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Темы: КиевКГГА
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