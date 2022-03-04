Бесполетная зона над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе - Блинкен

Создание США и их союзниками по НАТО бесполетной зоны в Украине может привести к "полномасштабной войне в Европе".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Блинкен сказал, что Вашингтон будет продолжать работать со своими союзниками, чтобы предоставить украинцам средства для защиты от российской агрессии.

"Единственный способ реально реализовать что-то вроде бесполетной зоны — отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты, а это может привести к полномасштабной войне в Европе. Президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся вступать в войну с Россией", — сказал Блинкен.

"Но мы прилагаем огромные усилия с союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинцам средства для эффективной защиты, и, конечно же, мы каждый день видим их необычайный героизм, а также очень и очень реальные результаты в том, что они делают", — сказал он.

Как сообщала "Европейская правда", НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной.

В то же время генсек Альянса признал, что стоит ожидать обострения на фронте – следующие дни будут еще тяжелее из-за действий РФ.