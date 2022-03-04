Бесполетная зона над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе - Блинкен

Создание США и их союзниками по НАТО бесполетной зоны в Украине может привести к "полномасштабной войне в Европе".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Блинкен сказал, что Вашингтон будет продолжать работать со своими союзниками, чтобы предоставить украинцам средства для защиты от российской агрессии.

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"Единственный способ реально реализовать что-то вроде бесполетной зоны — отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты, а это может привести к полномасштабной войне в Европе. Президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся вступать в войну с Россией", — сказал Блинкен.

"Но мы прилагаем огромные усилия с союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинцам средства для эффективной защиты, и, конечно же, мы каждый день видим их необычайный героизм, а также очень и очень реальные результаты в том, что они делают", — сказал он.

Как сообщала "Европейская правда", НАТО не соглашается обеспечить бесполетную зону над Украиной.

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