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Вooking не работает в России

Пятница, 4 марта 2022, 22:47

Сервис онлайн-бронирования гостиниц Вooking.com приостановил работу в России.

Источник: Интерфакс-Украина.

Подробности: официальный сайт сервиса в пятницу вечером перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. В то же время, поиск отелей для бронирования все еще возможен.

Ранее американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии.

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