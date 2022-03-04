Вooking не работает в России

Сервис онлайн-бронирования гостиниц Вooking.com приостановил работу в России.

Источник: Интерфакс-Украина.

Подробности: официальный сайт сервиса в пятницу вечером перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. В то же время, поиск отелей для бронирования все еще возможен.

Ранее американский сервис аренды жилья Airbnb приостановил работу в России и Белоруссии.