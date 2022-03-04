В России блокируют YouTube
Пятница, 4 марта 2022, 22:26
В России начались проблемы с видеохостингом YouTube.
Источник: Громадське радіо в Twitter
Детали: О том, что ресурс заблокирован, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.
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В Росії почалися проблеми відеохостингом YouTube. Про те, що він заблокований свідчать дані сервісу Globalcheck. При виборі російського регіону відображається нульова доступність відеохостингу.— Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 4, 2022
Більше ніяких шоу на ніч, чи відео за сніданком, лише стрімка інтернет ізоляція 🌐 pic.twitter.com/C929U5he1P
Предыстория: В России 4 марта забраковали соцсеть Twitter, это произошло почти сразу после отключения Facebook.
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