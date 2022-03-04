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В России блокируют YouTube

Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 22:26
В России блокируют YouTube

В России начались проблемы с видеохостингом YouTube.

Источник: Громадське радіо в Twitter

Детали: О том, что ресурс заблокирован, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.

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Предыстория: В России 4 марта забраковали соцсеть Twitter, это произошло почти сразу после отключения Facebook.

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Темы: Росcияцензураинтернет
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