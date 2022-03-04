Зеленский поблагодарил гордых украинцев в оккупации: Вас пытались унизить, но не получилось

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые оказались в оккупации, однако не изменили интересам государства, а показали врагу, что такое гордость и самоуважение.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон. Наш Херсон. Украинский Херсон, который сегодня пытались унизить, но не получилось, не дали.

Украинцы показали себя, не дали себя разыграть, удешевить в циничном спектакле с подачкой вместо помощи с пропагандой вместо искренности. Российские пропагандисты думали о наших людях как о себе, а увидели, что херсонцы горды и уважают себя, уважают Украину.

Я понимаю, насколько сложное решение, когда в оккупации выходят против вооруженных врагов, я чувствую насколько это рискованно, но я вижу, как наши люди отказываются играть по правилам оккупантов, как наши люди остаются украинцами, как наши люди остаются с нашим государством, даже временно оказавшись в темноте".

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