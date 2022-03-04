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Шольц поговорил с Путиным: Кремль хочет исполнения своих требований

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 23:36

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь заявления с сайта главы немецкого правительства: "В часовой беседе оба обменялись разными точками зрения. Канцлер выразил глубокую озабоченность. Он призвал российское руководство немедленно прекратить все боевые действия и разрешить гуманитарный доступ в районы столкновений".

Путин сообщил канцлеру, что Россия и Украина запланировали на эти выходные третий раунд переговоров. Лидеры Германии и России договорились провести дальнейшие переговоры в ближайшее время.

В заявлении Кремля говорится, что Путин подтвердил готовность к диалогу с Украиной, но при условии выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание оккупированного Крыма и суверенитета так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Шольц договаривается с Путиным о создании гуманитарных коридоров в Украине.

Как сообщалось, Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров.

Украина готова вывезти людей и доставку гуманитарных грузов. Украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.

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Темы: ПутинШольцГерманиявойна
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