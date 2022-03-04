В оккупированном Крыму задержали двух крымскотатарских активистов
Пятница, 4 марта 2022, 22:51
В оккупированном Крыму задержали крымскотатарских активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева.
Источник: председатель правления ОО "Крымскотатарский ресурсный центр" Эскендер Бариев
Детали: Жителя Бахчисарая Эмирова, по словам его супруги, обвинили в "государственной измене и связях с украинскими агентами". Мужчина работал заместителем начальника акционерного общества "Крымтелеком".
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Вторым задержанным оказался 62-летний житель Новоалексеевки – крымский татарин Насрулла Сейдалиев, который был задержан силовиками по обвинению в участии в "незаконном" в РФ формировании – батальоне им. Номана Челебиджихана.
Сейдалиева задержали в Симферополе по обвинению в части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании").