В оккупированном Крыму задержали двух крымскотатарских активистов

В оккупированном Крыму задержали крымскотатарских активистов Эмиля Эмирова и Насруллу Сейдалиева.

Источник: председатель правления ОО "Крымскотатарский ресурсный центр" Эскендер Бариев

Детали: Жителя Бахчисарая Эмирова, по словам его супруги, обвинили в "государственной измене и связях с украинскими агентами". Мужчина работал заместителем начальника акционерного общества "Крымтелеком".

Вторым задержанным оказался 62-летний житель Новоалексеевки – крымский татарин Насрулла Сейдалиев, который был задержан силовиками по обвинению в участии в "незаконном" в РФ формировании – батальоне им. Номана Челебиджихана.

Сейдалиева задержали в Симферополе по обвинению в части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании").