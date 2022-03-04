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"Россия надеется": У Путина ждут новых переговоров с Украиной

Светлана КизиловаПятница, 4 марта 2022, 23:11

Спикер президента РФ Дмитрий Песков вечером в пятницу рассказал о надеждах Москвы – российская власть хотела бы, чтобы Киев все же "прислушался к требованиям" Владимира Путина.

Источник: ТАСС

Детали: Сообщается, что Россия ожидает третьего раунда переговоров с властями Украины и "надеется, что Киев прислушается к требованиям Москвы.

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Кроме того, Песков попробовал оправдаться за войну, развязанную Россией. Он сказал, что боевые действия на украинской территории проходят якобы лишь потому, что РФ "добивается обеспечения гарантий собственной безопасности".

Также он прокомментировал варварское нападение военных РФ на Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. По его убеждению, во всем были виноваты "украинские националисты".

Прямая речь Пескова: "То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС".

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Напомним: Требования Кремля к Украине включают признание Крыма российским, "демилитаризация и денацификация" (под которыми на самом деле имеется ввиду деукраинизация всей страны), и нейтральный статус Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест наиболее ожесточенных боев. "Мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - сказал Подоляк.

Темы: войнаПутинУкраинаРосcия
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