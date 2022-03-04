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Украина и Россия должны договориться о безопасности АЭС в ходе боевых действий - Макрон

"Европейская правда"Пятница, 4 марта 2022, 23:23

Франция вместе со своими международными партнерами призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу "рисков для ядерной безопасности, безопасности и выполнения международных гарантий, которые являются результатом российского вторжения в Украину".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление было распространено Елисейским дворцом.

"Президент республики решительно осуждает любое нападение на целостность украинских гражданских ядерных объектов, вызванное российскими войсками во время их военной агрессии против Украины. Необходимо гарантировать их безопасность и безопасность", – говорится в сообщении.

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Макрон призывает Россию "немедленно прекратить свои незаконные и опасные военные действия, чтобы обеспечить полный контроль украинских властей над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

"Россия также должна разрешить свободный, регулярный и беспрепятственный доступ персонала к объектам, чтобы обеспечить их бесперебойную работу на объектах", - говорится в заявлении.

Как говорится, Макрон провел телефонный разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Макрон "похвалил и поддержал" усилия агентства в пользу безопасности и безопасности ядерных объектов в Украине в тесном контакте с украинскими властями.

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В заявлении говорится, что в ближайшие часы Франция предложит вместе со своими основными партнерами на основе технических критериев МАГАТЭ конкретные меры по обеспечению безопасности во время боевых действий для всех ядерных объектов Украины. "Россия и Украина должны добиться согласия на этой основе и вместе обеспечить реализацию основополагающих принципов сохранения ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 4 марта российские войска приступили к захвату Запорожской АЭС, используя для этого артиллерию. В учебно-тренировочном корпусе атомной станции загорелся пожар, который удалось ликвидировать только под утро. Сейчас станция находится под контролем оккупационных войск.

Темы: УкраинаРосcияМакронАЭС
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