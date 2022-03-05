Украина в ООН призвала закрыть небо

Украина на заседании Совбеза ООН призвала закрыть небо.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Дословно: "Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и провести операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир не должен наблюдать, а помогать".

Напомним: В ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Ядерная безопасность там была нарушена. Реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара. Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные энергостанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа. В настоящее время АЭС захвачена россиянами.