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Украина в ООН призвала закрыть небо

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 00:14
ФОТО: GETTY

Украина на заседании Совбеза ООН призвала закрыть небо.

Источник: президент Владимир Зеленский в Twitter

Дословно: "Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и провести операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир не должен наблюдать, а помогать".

Напомним: В ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Ядерная безопасность там была нарушена. Реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара. Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные энергостанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа. В настоящее время АЭС захвачена россиянами.

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Темы: ООНвойна
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