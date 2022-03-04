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ГУР обнародовало список летчиков, летавших из Беларуси для нанесения ударов по Украине

Ольга ГлущенкоПятница, 4 марта 2022, 23:22
ГУР обнародовало список летчиков, летавших из Беларуси для нанесения ударов по Украине
фто: авиация России

Главное управление разведки обнародовало список белорусских военных летчиков, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Источник: ГУР в Facebook

Дословно: "Каждый украинец должен знать их имена!"

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"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залётчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы вполне ответите за каждую слезинку нашего народа!"

Детали: Речь идет о личном составе бригады армейской авиации, которая совершает боевые вылеты из аэродрома Беларуси "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

В списке – более 100 военных летчиков разных званий – от лейтенанта до полковника. С полным списком лиц можно ознакомиться ТУТ.

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Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, потому что если бы Беларусь вмешалась, то это был бы подарок для Запада.

Темы: разведкаБеларусьавиавойна
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