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Шмигаль требует миротворческие группы МАГАТЭ и ЕС на все АЭС в Украине

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 01:48
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ и ЕС направить миротворческие группы на все пять АЭС Украины.

Источник: выступление Шмыгаля

Прямая речь: "Призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все пять атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Это вопрос безопасности всего мира".

Напомним: В ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Ядерная безопасность там была нарушена. Реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара. Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные энергостанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа. В настоящее время АЭС захвачена россиянами.

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Темы: АЭСШмыгальЕС
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