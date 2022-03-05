Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг хочет создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом – Генштаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 01:07
Враг хочет создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом – Генштаб
Уничтоженный вражеский танк. Фото Генштаба

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о российском вторжении по состоянию на завершение суток 4 марта.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие".

Реклама:

Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков.

Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом".

Детали: На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибен и Катюжанка.

ВИДЕО ДНЯ

В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны.

На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из ТОТ Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих по направлениям в Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя.

На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ – предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

В акватории Черного моря после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

На белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 ОДБ ВС РБ.

Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.

Темы: войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
война
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
Все новости...
Реклама: