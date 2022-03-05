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Враг хочет создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом – Генштаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 02:07
Уничтоженный вражеский танк. Фото Генштаба

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о российском вторжении по состоянию на завершение суток 4 марта.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и применяет высокоточное оружие".

Основные усилия оккупанты сосредоточили на окружении городов Киев и Харьков.

Кроме того, враг намерен выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и в дальнейшем создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом".

Детали: На Полесье противник приступил к инженерным работам по разграждению путей в районе Бородянки, вероятно с целью дальнейшего выдвижения в направлении Киева. Оккупационные подразделения были остановлены в районах Шибен и Катюжанка.

В районе Дымера оккупант продолжает создание района обороны.

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На Донецком направлении противник активно использует мобилизационный ресурс из ТОТ Донецкой и Луганской областей в составе передовых отрядов ВС РФ, действующих по направлениям в Харьков и Мариуполь. Оккупанты не оставляют попыток выявить слабые места в обороне Мариуполя.

На Таврическом направлении подразделения противника из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ пытаются продолжить наступление в направлении Запорожья, а подразделения из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ – предпринимают попытки обойти Харьков и двигаться в юго-западном направлении.

В акватории Черного моря после завершения демонстрационных действий по готовности к проведению высадки морского десанта в районе Одесса – Затока, в связи с ухудшением погодных условий, захватчик отвел корабельную группировку и корабли десанта в район западнее Крымского полуострова.

Группировка обороны города Киев продолжает отражение наступления противника, нанесение поражения его наступательным группировкам и удержание определенных рубежей.

На белорусской границе с Украиной продолжают находиться БТГр из состава 38 ОДБ ВС РБ.

Однако из-за отказа значительного количества военнослужащих выполнять преступные приказы, продолжается работа по убеждению личного состава выполнять задачи на территории Украины.

Темы: войнаВооруженные силы
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