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Samsung прекратил поставки в Россию

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 01:05
Samsung прекратил поставки в Россию
ФОТО: GETTY

Компания Samsung Electronics прекратила поставки в Россию "в связи с текущими геополитическими событиями".

Источник: Reuters

Детали: Samsung также передаст 6 млн долларов, в том числе 1 млн долларов на бытовую электронику, и добровольные пожертвования от рабочих в поддержку гуманитарных усилий в регионе – речь идет о помощи беженцам.

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По данным аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству телефонов в России с долей рынка 30% в четвертом квартале 2021 года, опережая Xiaomi с 23% и Apple с 13%.

Напомним: Apple прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России, а также отключил в стране Apple Pay.

Темы: технологииРосcия
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