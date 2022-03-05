Samsung прекратил поставки в Россию

Компания Samsung Electronics прекратила поставки в Россию "в связи с текущими геополитическими событиями".

Источник: Reuters

Детали: Samsung также передаст 6 млн долларов, в том числе 1 млн долларов на бытовую электронику, и добровольные пожертвования от рабочих в поддержку гуманитарных усилий в регионе – речь идет о помощи беженцам.

По данным аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству телефонов в России с долей рынка 30% в четвертом квартале 2021 года, опережая Xiaomi с 23% и Apple с 13%.

Напомним: Apple прекратил продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России, а также отключил в стране Apple Pay.