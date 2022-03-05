Северная Корея запустила ракету, 9-ю с начала года

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила в море как минимум одну баллистическую ракету, 9-ю с начала этого года.

Источник: The Associated Press

Детали: В субботу Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что ракета была выпущена в сторону моря, но не сразу сообщил, как далеко она залетела.

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Министерство обороны Японии заявило, что ракета, возможно, была баллистической.

Это был девятый запуск ракет КНДР в 2022 году.

Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.

КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.

Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в четверг утром (по местному времени) и это уже шестое зафиксированное испытание оружия в этом году.

Северная Корея подтвердила, что выпустила "баллистическую ракету средней дальности Hwasong-12", впервые с 2017 она испытала оружие такой мощности.

Напомним: Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

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Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.