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На Волыни задержали десантника из Беларуси

Суббота, 5 марта 2022, 03:23

На Волыни задержан белорусский десантник, убеждающий, что перешел на сторону Украины.

Источник: начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины в Facebook

Прямая речь: "На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничников...

Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе".

Напомним: Народный депутат из фракции партии ППЗЖ Нестор Шуфрич задержан батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост.

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Темы: ВолыньвойнаБеларусь
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