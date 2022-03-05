На Волыни задержали десантника из Беларуси
Суббота, 5 марта 2022, 03:23
На Волыни задержан белорусский десантник, убеждающий, что перешел на сторону Украины.
Источник: начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины в Facebook
Прямая речь: "На Шацком направлении задержан десантник из Беларуси. Задержали люди, вызвали пограничников...
Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе".
Напомним: Народный депутат из фракции партии ППЗЖ Нестор Шуфрич задержан батальоном Теробороны за попытку сфотографировать блокпост.
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