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КоордиНация: в Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны

Ольга ГлущенкоСуббота, 5 марта 2022, 04:43
КоордиНация: в Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны
Скриншот

Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны.

Источник: координатор проекта Полина Гоч в Facebook

Прямой язык: "На платформе КоордиНация (предыдущее название "Русский военный корабль, иди нах*й") мы собрали всю необходимую информацию для украинцев во время русско-украинской войны".

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"Для разработки платформы используем достоверные источники и постоянно работаем над ее обновлением".

Детали: В частности, на платформе можно найти ответы и полезные ссылки на следующие пункты:

  • Чем вы можете помочь как волонтер, как приобщиться к информационной и киберподдержке Украины?
  • Как эвакуироваться из своего города и где искать поддержку за границей?
  • Где найти приют, медикаменты, продукты и поддержку волонтеров?
  • Как поступать в опасных ситуациях во время войны?
  • Где найти бесплатную психологическую помощь?
  • Где следить за новостями, как проверять фейки и какие есть полезные чат-боты?

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