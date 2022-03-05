КоордиНация: в Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны

Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны.

Источник: координатор проекта Полина Гоч в Facebook

Прямой язык: "На платформе КоордиНация (предыдущее название "Русский военный корабль, иди нах*й") мы собрали всю необходимую информацию для украинцев во время русско-украинской войны".

"Для разработки платформы используем достоверные источники и постоянно работаем над ее обновлением".

Детали: В частности, на платформе можно найти ответы и полезные ссылки на следующие пункты: