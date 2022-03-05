КоордиНация: в Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны
Суббота, 5 марта 2022, 05:43
Команда волонтеров создала страницу для быстрого и легкого поиска информации по Украине во время войны.
Источник: координатор проекта Полина Гоч в Facebook
Прямой язык: "На платформе КоордиНация (предыдущее название "Русский военный корабль, иди нах*й") мы собрали всю необходимую информацию для украинцев во время русско-украинской войны".
"Для разработки платформы используем достоверные источники и постоянно работаем над ее обновлением".
Детали: В частности, на платформе можно найти ответы и полезные ссылки на следующие пункты:
- Чем вы можете помочь как волонтер, как приобщиться к информационной и киберподдержке Украины?
- Как эвакуироваться из своего города и где искать поддержку за границей?
- Где найти приют, медикаменты, продукты и поддержку волонтеров?
- Как поступать в опасных ситуациях во время войны?
- Где найти бесплатную психологическую помощь?
- Где следить за новостями, как проверять фейки и какие есть полезные чат-боты?